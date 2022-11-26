مديريتا عمل وتعليم الشمال تبحثان تعزيز التعاون المشترك

غزة-الرأي

بحثت مديرية عمل محافظة شمال غزة برئاسة أ. سعيد العماوي، تعزيز التعاون المشترك مع أ. جواد صالحة مدير مديرية تعليم الشمال.

وتحدث أ. العماوي عن الدور الكبير لوزارة العمل في دعم الخريجين والمهنيين ورفد الدوائر الحكومية بالشواغر المطلوبة من عقود التشغيل المؤقت، حسب الإمكانيات المتاحة.

وأكد على أهمية توجيه الطلاب نحو التعليم المهني، لما له من احتياج كبير في سوق العمل المحلي، وذلك في الوقت الذي تعقد فيه وزارتي العمل والتعليم دورة تدريبية للمرشدين التربويين حول التوجه نحو العمل عن بعد.

من جانبه، رحب صالحة بوفد مديرية العمل، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتفعيل الزيارات المشتركة بين المديريتين، والعمل الدائم على توجيه الطلاب نحو التدريب المهني والتقني والعمل عن بعد.