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بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر

وزارة التعليم تُنفّذ برامج مدرسية توعوية حول مخاطر مرض السكر

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:05

وزارة التعليم تُنفّذ برامج مدرسية توعوية حول مخاطر مرض السكر
وزارة التعليم تُنفّذ برامج مدرسية توعوية حول مخاطر مرض السكر

غزة- الرأي

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة برامج تثقيفية في المدارس الحكومية للتوعية من مخاطر مرض السكر وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكر والذي يُصادف 14 نوفمبر من كل عام.

وأكد د. عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة الخدمات والتثقيف الصحي أن هذه الفعاليات تأتي لتوعية الطلبة والمعلمين بمرض السكر،  مشدداً على ضرورة العمل المشترك للفت الانتباه من خلال التعليم والتثقيف الصحي للوقاية من المرض وعلاجه.


وأشار المجدلاوي إلى أن الوزارة تقوم بإحياء هذه المناسبة من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات منها الإفطار الصحي الجماعي في المدارس وإطلاق الماراثونات الرياضية وتنفيذ محاضرات توعوية ومطويات تثقيفية.

وبين أن هذه الفعاليات للتأكيد على أهمية الممارسات الصحية كممارسة الرياضة، وضرورة تغيير الأنماط الحياتية والغذائية الهادفة إلى الوقاية من المرض وتقليل معدلات الإصابة به.

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