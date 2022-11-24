التعليم تعقد الاجتماع السنوي الخاص بمراجعة وتقييم المشاريع المنفذة

غزة-الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة اليونيسف اجتماعهما السنوي وذلك لمراجعة وتقييم المشاريع التعليمية المنفذة بدعم من اليونيسيف.

وشارك في الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا، وممثلة منظمة اليونيسف في فلسطين السيدة بانجي تشامديمبا، بالإضافة إلى عدد من المدراء العامين وممثلي الإدارات العامة بالوزارة، وكذلك ممثلي اليونيسف بقطاع غزة والقدس.

وأكد د. أبو ندى أن الوزارة تبني خطتها من المشاريع استناداً إلى الاحتياجات الفعلية لميدان التعليم، مشيراً إلى ضرورة تحقيق عناصر الاستدامة في تلك المشاريع وقياس أثرها على الفئات المستهدفة.

وأشاد أبو ندا بمنظمة اليونسيف وجهودها مؤكداً على أهمية التعاون المشترك، كما ثمن دور جميع الشركاء والمانحين والدول الصديقة الذين يتعاونون مع الوزارة لخدمة القطاع التربوي.

من جهتها عبّرت السيدة بانجي عن سعادتها بهذا اللقاء الحيوي، مشيدةً بالإنجازات والنجاحات التي يجري تحقيقها لتطوير العملية التعليمية في المدارس الفلسطينية.

بدوره أفاد م. خلدون محمد مدير دائرة المشاريع بالوزارة، بأنه تم التأكيد على الشركاء والحضور بضرورة بناء التدخلات المستقبلية بناء على ما يتم تحديده من احتياجات ملموسة لميدان التعليم.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء التطرق لمخرجات المشاريع السابقة وأبرز التحديات التي واجهتها وسبل التغلب عليها، وتم تحديد التوجهات المستقبلية للتدخلات في عدة محاور منها الوصول الآمن للتعليم الجيد، والاستجابة الإنسانية خلال الطوارئ، والتعلم عن بُعد، وبناء قدرات العاملين في المهارات الحياتية والريادة.

وفي نهاية الاجتماع تم عرض مخرجات النقاش ليتم الأخذ بها في رسم التوجهات المستقبلية، وتم التأكيد على استمرار التعاون في تنفيذ المشاريع الخاصة بخدمة التعليم.