التعليم تنفذ دورة متخصصة بعنوان "توجيه مهني نحو العمل عن بُعد"

غزة-الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في تنفيذ دورة "توجيه مهني نحو العمل عن بعد".

وتهدف إلى تدريب المرشدين التربويين في المدارس حول العمل عن بُعد وذلك لكي ينقلوا هذه الخبرات لطلبة المدارس.

كما تهدف لتعريف طلبة المدارس بالعمل عن بعد، من حيث أهميته، سلبياته وإيجابياته.

وجاءت الدورة بتنفيذ من وزارة التربية والتعليم العالي- المعهد الوطني للإدارة والتدريب، الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، الإدارة العامة للكليات والتعليم المهني، وزارة العمل الفلسطينية، المجلس الوطني للعمل عن بُعد.

وتستهدف 106 مرشد ومرشدة على مستوى مدارس قطاع غزة، حيث يتم التدريب في عدة أماكن في القطاع.

وقام بافتتاح الدورة في المعهد الوطني أ. ممتاز الأغا مدير دائرة التطوير، وأ.أنور أحمد مدير دائرة الإرشاد، وم. محمد طبيل رئيس المجلس الوطني للعمل عن بُعد ، وم. أحمد النبريص مدير دائرة تنمية التشغيل بوزارة العمل.