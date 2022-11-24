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وزارتا "الصحة" و"التنمية الاجتماعية" تبحثان التعاون المشترك

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:12

وزارتا "الصحة" و"التنمية الاجتماعية" تبحثان التعاون المشترك
وزارتا

غزة-الرأي
بحث وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، مع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد عناوين  سبل العمل المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء عقد ظهر اليوم ضم كل من وكيل وزارة الصحة المساعد د. عبد اللطيف الحاج ومدير عام الشئون الادارية ا. محمود حماد ود. محمد غنيم مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، ومدير عابد مدير بطاقة المعاق، ومدير دائرة ادراج الأشخاص ذوي الاعاقة وا. معتز دغمش مدير دائرة الدفاع الاجتماعي.

وخلال اللقاء رحب د. أبو الريش بوفد وزارة التنمية الاجتماعية مؤكدا أهمية هذه اللقاءات على صعيد التشاور والبحث في الملفات المشتركة وما يعزز الخدمات التي تقدم الى المواطن، كما وجرى بحث ومناقشة تصنيف نسبة العجز لدى الاشخاص ذوي الاعاقة.

بدوره ثمن د. حمد حرص وزارة الصحة على تسهيل كل ما من شأنه تسهيل وصول وحصول المواطن على الخدمات الصحية، خاصة ونحن نحدث عن الفئة الأكثر احتياجا لموائمة الخدمات الصحية سواء نوعية الخدمة أو الاجراءات الناظمة للحصول عليها.

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