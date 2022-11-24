وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتزم هدم 37 منشأة بالقدس لصالح الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تناقش الشروط الفنية للسخانات الكهربائية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تستقبل إدارة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد لقاءً لبحث آليّات تطوير برامج التحفيظ المحوسب وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مخازن وسيارات بيع المشروبات برفح وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم فعاليات مدرسية لغرس وتعزيز قيمة "بر الوالدين" وكالة الرأي الفلسطينية السلامة المرورية بالمواصلات تنظم جولة زيارات لمصابي حوادث السير وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد: دائرة القياس تواصل جولاتها على الأسواق للرقابة على الموازين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنفذ أعمال تدعيم في منطقة الشاطئ لحمايتها من الانجراف وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلاميّة بالأوقاف تبحث تعاونها مع الدفاع المدنيّ
أخبار » الأخبار الحكومية

مركز "اقرأ" القرآنيّ في مدارس الأوقاف يستحدث أساليب تدريسيّة لحفظ القرآن

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:15

مركز "اقرأ" القرآنيّ في مدارس الأوقاف يستحدث أساليب تدريسيّة لحفظ القرآن
مركز

غزة-الرأي

استحدث  مركز "اقرأ القرآنيّ" في مدارس الأوقاف الشرعيّة ،  أساليب إبداعيّة جديدةٍ ومبتكرة؛ بهدف المساعدة على حفظ القرآن الكريم وتثبيته، من خلال دمج الألعاب الرياضيّة والمسابقات المختلفة ضمن البرامج التدريسيّة.

و أوضح مدير دائرة المدارس الشرعيّة أ. عبد السلام قوصة، أنّ مثل هذه الأنشطة الإبداعيّة تسهم في كسر الرتابة والملل الحاصل من تكرار الأساليب نفسها في التدريس، وكذلك تعزز حب القرآن الكريم في نفوس الطلبة، وترفع الهمم، ما يؤدي إلى زيادة التحصيل الكميّ والنوعيّ لدى الطلبة.

وأشاد قوصة بهذا الجهد المميز، الذي يبذله المُحفِّظان أ. عبد الرحمن عايش، و أ. نور الدين الشريف، والمحفِّظتان أ. نداء الغلبان، وأ. فداء العدلوني، لافتًا إلى إبداعهم في مجال خدمة القرآن الكريم وتعليمه.

مركز 316178914_5677305375698826_833560281503638799_n 316222067_5677305269032170_5699198167594849827_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟