مركز "اقرأ" القرآنيّ في مدارس الأوقاف يستحدث أساليب تدريسيّة لحفظ القرآن

غزة-الرأي

استحدث مركز "اقرأ القرآنيّ" في مدارس الأوقاف الشرعيّة ، أساليب إبداعيّة جديدةٍ ومبتكرة؛ بهدف المساعدة على حفظ القرآن الكريم وتثبيته، من خلال دمج الألعاب الرياضيّة والمسابقات المختلفة ضمن البرامج التدريسيّة.

و أوضح مدير دائرة المدارس الشرعيّة أ. عبد السلام قوصة، أنّ مثل هذه الأنشطة الإبداعيّة تسهم في كسر الرتابة والملل الحاصل من تكرار الأساليب نفسها في التدريس، وكذلك تعزز حب القرآن الكريم في نفوس الطلبة، وترفع الهمم، ما يؤدي إلى زيادة التحصيل الكميّ والنوعيّ لدى الطلبة.

وأشاد قوصة بهذا الجهد المميز، الذي يبذله المُحفِّظان أ. عبد الرحمن عايش، و أ. نور الدين الشريف، والمحفِّظتان أ. نداء الغلبان، وأ. فداء العدلوني، لافتًا إلى إبداعهم في مجال خدمة القرآن الكريم وتعليمه.