تعليم شرق غزة يختتم بطولة كرة القدم "القدس لنا" للمرحلة الثانوية بنين

غزة- الرأي

اختتمت مديرية والتربية والتعليم شرق غزة فعاليات بطولة القدس لنا للمرحلة الثانوية بنين ، التي تقام بنظام المجموعات على أرض نادي الزيتون المعشب.

وحضر المباراة الختامية التي جمعت بين مدرسة عبد الفتاح الثانوية للبنين ، ومدرسة الحرية الثانوية "أ" للبنين أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة ، د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية ، أ. أحمد أبو الكاس رئيس قسم الامتحانات ومسير قسم الأنشطة التربوية أ. محمد خير الله مشرف التربية الرياضية ، أ. ماجد خلف مدير مدرسة عبد الفتاح ، أ. حسن سويدان مدير مدرسة الحرية.

وهنأ نور الدين الفريق الفائز ، ومعرباً عن فخره واعتزازه بالروح الرياضية التي تمتع بها الفرق الرياضية المشاركة والتي تنم عن القيم التربوية التي يتعلمونها داخل المدارس من خلال برامج القيم

وقدم نور الدين شكره للقائمين علي إنجاح البطولة ، ولبلدية غزة لاستضافتها البطولة على ملعبها، مبيناً أن المديرية تسير على خطى الإنجاز والابداع من خلال تكامل العمل والتعاون بين المدارس والمديرية والعاملين فيها.

وفاز فريق مدرسة الحرية على فريق مدرسة عبد الفتاح بهدف لصفر وحصل فيها علي المركز الأول للبطولة.

وتم خلال البطولة توزيع الميداليات علي الفريقين والهدايا وشهادات التقدير على فرق التحكيم والمدربين .