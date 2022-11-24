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كلية الدعوة الإسلاميّة بالأوقاف تبحث تعاونها مع الدفاع المدنيّ

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:22

كلية الدعوة الإسلاميّة بالأوقاف تبحث تعاونها مع الدفاع المدنيّ
كلية الدعوة الإسلاميّة بالأوقاف تبحث تعاونها مع الدفاع المدنيّ

غزة-الرأي

بَحَث مدير كلية الدعوة الإسلاميّة -فرع الشمال أ. إبراهيم سالم سبل التعاون المشترك مع رئيس قسم التدريب بجهاز الدفاع المدني النقيب عيد شعبان، وذلك في إطار توسيع مساحة العمل بين الجانبين.

بدروه أكّد سالم على أهمية التعاون في تنفيذ دورات نظريّة وتدريبات عمليّة تتعلق بإجراءات السلامة المنزليّة والإسعافات الأوليّة للطلبة، منوّهًا أنّ الكلية تسعى إلى تطوير التعاون بما يحقق أهداف الجانبين، وخدمة طلبة الكلية، والارتقاء بمهاراتهم العلميّة.

من جانبه أشاد شعبان بدور الكلية في خدمة المجتمع المحليّ، وحرصها على التكامل مع المؤسسات الحكوميّة كافة، آملًا أن يكون التعاون من أجل تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين.

في سياق آخر ، نفّذت الكلية محاضرة إثرائيّة بعنوان (نلتقي بأمهاتنا لنرتقي ببناتنا)، بمشاركة النائبة في المجلس التشريعيّ د. جميلة الشنطي، التي تناولت الأساليب والوسائل الدعويّة السليمة التي يجب أن تلتزم بها الأمهات في تربيتهنّ لبناتهنّ.

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