السلامة المرورية بالمواصلات تنظم جولة زيارات لمصابي حوادث السير

غزة-الرأي

نظمت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات، بمشاركة وحدة العلاقات العامة في الوزارة وبالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور ومؤسسات ذات العلاقة زيارات لأهالي ومصابين حوادث السير في قطاع غزة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث السير.

وأوضح أ. أنيس عرفات نائب مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أن الوزارة تحرص على إحياء هذا اليوم من أجل تسليط الضوء حول حوادث السير والسعي في زيادة الوعي المرور لدى المواطنين من أجل الحد منها والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وتابع عرفات بالقول يجب على جميع المؤسسات سواء حكومية أو أهلية للعمل على دمج هؤلاء المصابين في المجتمع من أجل التعايش حيث أن أغلبهم ذات إصابات خطيرة قوية.

وأضاف عرفات أن السبب الحقيقي وراء حوادث السير السرعة الزائدة وعدم احترام القانون مما يؤدي إلى حدوث إصابات ووفيات أغلبهم من الأطفال والنساء وهذا يدق ناقوس الخطر لذا يجب وقف هذا النزيف على الطرقات وتطبيق القانون بكل قوة.

من جانبه قال أ. ناهض الخطيب رئيس قسم الارشاد المرور أن الهدف من الزيارات هي التواصل مع المصابين والشد على أيديهم وتقديم الدعم المعنوي لهم وكذلك الاستماع إلى شكواهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذيها.

بدوره قال المواطن المصاب محمد أبو موسى أنه تعرض لحادث سير خلال سيرة بالطريق مما أدى إلى إصابته في القدم والرأس أصابه خطيرة منذ أكثر من شهرين ودعا السائقين إلى عدم الإسراع والالتزام القانون.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة الوزارة السنوية في زيارة الوعي المروري لدى المواطنين.