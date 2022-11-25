جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 25.نوفمبر .2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين
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25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:05
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