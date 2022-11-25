وكالة الرأي الفلسطينية كيف تتخلص من البلغم الناتج عن نزلات البرد والأنفلونزا؟ وكالة الرأي الفلسطينية لو تعرضت لكسر فى العظام.. نظام غذائي يساعد فى سرعة الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية مباريات الجمعة ببطولة الناشئين مواليد 2009 وكالة الرأي الفلسطينية قطر تواجه السنغال في لقاء الفرصة الأخيرة بكأس العالم 2022 وكالة الرأي الفلسطينية منتخب إنجلترا يواجه أمريكا بحثا عن التأهل لدور الـ 16 بالمونديال وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يصيب آخر بجروح خطيرة ظنا منه أنه فلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يحيون "الفجر العظيم" بالأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية "الطقس" تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد يشتد ليلًا
أخبار » الرياضة و الملاعب

قطر تواجه السنغال في لقاء الفرصة الأخيرة بكأس العالم 2022

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:43

111
111

يخوض منتخب قطر مستضيف كأس العالم 2022، مباراته الثانية في البطولة، أمام نظيره منتخب السنغال، في تمام الساعة الثالثة عصرا، في المباراة التي سوف تجمعهما على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في مرحلة مجموعات البطولة.

ويأمل منتخب العنابي القطري، في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الثانية ببطولة كأس العالم، وذلك للمنافسة على احدى بطاقتي التأهل من المجموعة الأولى، بعد هزيمته في لقاء الجولة الأولى أمام الإكوادور بثنائية نظيفة، وهى نفس النتيجة التي تلقاها أسود التيرانجا أمام الطواحين الهولندية.

ويتذيل المنتخبين ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم 2022، بدون رصيد من النقاط.

ويدخل المنتخب القطري اللقاء، في محاولة لتحسين صورته التي اهتزت خلال مواجهة الافتتاح، وتحقيق أول فوز له مستغلا عامل الأرض والجمهور فى تحقيق نتيجة مرضية.

فى المقابل يدخل منتخب السنغال المباراة طامعا في تحقيق الانتصار رغم غياب أهم عناصره وهو ساديو ماني، والذي تم استبعاده من البطولة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه بايرن ميونخ، وأسفرت عن خضوعه لعملية جراحية يغيب على إثرها نحو 4 أشهر، بالإضافة إلى لاعب الوسط شيخو كوياتى.

ويتفوق المنتخب السنغالى في القيمة التسويقية بفارق شاسع عن نظيره القطرى، إذ تصل قيمة كتيبة أسود التيرانجا إلى 229.5 مليون يورو مقابل 14.90 مليون يورو للعنابي.  

ويتقابل المنتخبين اليوم للمرة الأولى تاريخيا، بينما واجه المنتخب السنغالى في كأس العالم منتخب أسيوى وحيد، وذلك في نسخة مونديال 2018 أمام اليابان وحسمه التعادل بنتيجة 2 – 2.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟