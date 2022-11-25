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"الشباب والثقافة" تنظم زيارات للمراكز الشبابية بخانيونس

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:59

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غزة-الرأي
نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة سلسلة زيارات على المراكز الشبابية العاملة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث ضم الوفد رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للشباب الأستاذ جمال العقيلي.


وتم خلال الجولة زيارة مركز شعلة الأمل الشبابي، ومركز النجوم، ومركز الشباب الواعد، ومركز مسار، ومركز الولاء، مركز سراج، مركز شباب خزاعة، مركز يافا.
 وأشاد محيسن بالجهود التي تبذلها المراكز الشبابية في محافظة خانيونس، داعيًا إياها إلى مواصلة عملها وتقديم برامج ومبادرات نوعية مميزة تخدم المجتمع وشريحة الشباب على وجه الخصوص.


 من جهتهم، عبر رؤساء المراكز الشبابية عن تقديرهم للزيارة، مؤكدين جاهزية مراكزهم للتعاون الكامل مع الهيئة لإحداث نقلة نوعية في العمل الشبابي في محافظة خانيونس.
 

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