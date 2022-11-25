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"سلطة الأراضي "تُوجه تحذيرًا لأصحاب شركات الباطون و"الكباشات"

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:04

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غزة-الرأي

حذرت سلطة الأراضي بغزّة، صباح اليوم الجمعة،أصحاب شركات الباطون و"الكباشات"، بشأن التعامل أو تقديم مساعدة لأيّ شخص يقوم بالتعدي أو البناء أو إقامة أيّ أشغال على الأراضي الحكومية.

وقالت سلطة الأراضي في بيانٍ وصل " الرأي " نسخة عنه  "انه وضمن الجهود المتواصلة لمنع التعديات على الأراضي الحكومية ومنع البناء فيها وللحد من التعديات السكنية ولمحاصرة كل العوامل التي تؤدي إلى زيادة التعديات، بتوزيع إشعارات وتنبيهات لأصحاب شركات الباطون والكباشات تحذرهم فيها من التعامل أو تقديم مساعدة لأيّ شخص يقوم بالتعدي او البناء أو إقامة أي أشغال على الأراضي الحكومية".

ودعت أصحاب مصانع الباطون والكباشات للتعاون مع طواقمها وأخذ التحذيرات الصادرة منها بعين الاعتبار والتوقف عن بيع وتوريد الباطون ومستلزمات البناء للمتعدين.

وشدّدت على أنّ من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة والملاحقة القانونية ومصادرة أدواته حال تواجدها في المكان المتعدى عليه.

من جهته، أوضح رئيس سلطة الأراضي عماد الباز، أنّ هذه الخطوة تأتي لمنع وتوقيف أيّ بناء على الأراضي الحكومية ومنع العوامل المؤدية لإقامة المباني السكنية.

وشدّد على أنّ أيّ شركة ستضبط وهي تعمل في الأراضي الحكومية ستعرض نفسها وعمالها للملاحقة حسب ما ينص عليه قانون تجريم التعديات رقم 5/2017 إضافة إلى الخسائر المالية التي ستتكبدها هذه الشركات أو أصحاب الكباشات.

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