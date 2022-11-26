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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:42

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غزة-الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 26.نوفمبر .2022 وفقا لوزارة الزرعة على النحو التالي :
 

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