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مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت 26 نوفمبر والقنوات الناقلة

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:25

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تقام اليوم السبت 26-11-2022، العديد من المواجهات القوية فى بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة في المجموعتين الثالثة والرابعة.

مواعيد مباريات كأس العالم

وتقام اليوم السبت 26 نوفمبر، فى بطولة كأس العالم 2022، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب السعودية مع بولندا، فيما يواجه المنتخب الأرجنتينى نظيره المكسيكى في المجموعة الثالثة.

وفى المجموعة الرابعة بمونديال 2022، يلتقى منتخب فرنسا حامل اللقب مع الدنمارك، فيما يواجه منتخب تونس نظيره الأسترالي.

وجاء جدول مباريات اليوم السبت 26-11-2022 فى كأس العالم 2022، كالتالى:

تونس × أستراليا –  12 ظهرا – ملعب الجنوب – المجموعة الرابعة - على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD

بولندا × السعودية – 3 عصرا – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثالثة - على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

فرنسا × الدنمارك – 6 مساء – ملعب 974 – المجموعة الرابعة - على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD

الأرجنتين × المكسيك – 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة الثالثة - على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

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