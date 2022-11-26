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3 أسرى يدخلون أعوماً جديدة في الأسر

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:34

دخل ثلاث أسرى معقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أعوام جديدة في الأسر.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير عمر إسماعيل عمر وادي (31 عاماً)، من سكان مدينة جباليا شمال قطاع غزة، دخل عامه العاشر في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/11/2013م، وهو محكوم بالسجن 18 عاما.

كما دخل الأسير أحمد عبد القادر إبراهيم اسليم (40 عاماً)، من سكان محافظة سلفيت، عامه الـ 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ودخل الأسير حسام عبد القادر أحمد الحلبي (42 عاماً)، من سكان محافظة سلفيت، عامه الـ 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

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