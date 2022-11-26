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جوجل تختبر ميزة الرد على نص برموز تعبيرية بسيطة لمحادثات RCS

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:39

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تختبر جوجل  المزيد من ردود أفعال حول الرموز التعبيرية لمحادثات RCS ونصوص الرسائل القصيرة على تطبيق الرسائل الخاص بها، ومن المفترض أنه سيسمح للمستخدمين بالرد على رسالة باستخدام رمز تعبيري جديدة، بخلاف رموز تعبيرية الإبهام وعين القلب والضحك والصدمة والبكاء والغضب

وأضاف عملاق البحث الآن المزيد من الرموز التعبيرية المشابهة لـ واتساب و تلجرام، حيث يمكن للمستخدمين الرد على نص باستخدام رمز تعبيري ببساطة عن طريق الضغط على الرسالة، وسيعطي هذا للمستخدمين طرقًا أكثر للتعبير عن مشاعرهم بطريقة ممتعة.

محادثات RCS هو نظام الرسائل الخاص بجوجل فى اندرويد ليشبه تطبيق المراسلة الفورية واتس آب، هو اختصار لـ"Rich Communiction Services"، أو خدمات الاتصال الغنية، وتم إطلاقه عام 2017، إذ يعتمد فى الأساس على إمكانية إرسال الوسائط المتعددة داخل تطبيق الرسائل التقليدى الذى كان مقتصرًا على الرسائل النصية فقط.

تقتصر حاليًا ردود أفعال الرموز التعبيرية الجديدة على رسائل جوجل لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي فقط، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، ومع ذلك، بعد انتهاء الاختبار، من المحتمل أن يتم طرحه لجميع المستخدمين قريبًا.

يذكر التقرير أنه يمكن للمرء أن يتفاعل مع دردشة RCS ببساطة عن طريق الضغط مع الاستمرار على رسالة واردة في تطبيق رسائل جوجل، ويقال إن رمز زائد جديد في خيارات الرموز التعبيرية يعرض منتقي الرموز التعبيرية الكامل الذي يمكنك استخدامه.

يمكن للمستخدمين أيضًا الضغط فوق الرموز التعبيرية في زاوية الرسالة التي تم رد الفعل عليها ورؤية اسم المستلم الذي تفاعل معها، كما يقول التقرير، وفي رسالة جماعية، يُقال إن جميع الأسماء والرموز التعبيرية التي تفاعل المشاركون معها تظهر في نافذة منبثقة تمامًا كما يحدث في واتساب.

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