كشف جوازات مصرية جديد للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

غزة-الراي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاحد (27 نوفمبر )

حيث يشمل الكشف الحافلتان: الأولى، والثانية من كشف المسافرين رقم (2022/39) ، الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/46)

ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسمائهم في الكشف للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت الهيئة بانه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.