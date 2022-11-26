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"الإعلام الحكومي" يكرم الموظف عادل أبو ناجي" لبلوغه سن العطاء

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:17

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غزة-الراي

كرم المكتب الإعلامي الحكومي، "، الموظف في دائرة الشؤون المالية والإدارية أ. عادل أبو ناجي "أبو سامي، بمناسبة وصوله سن العطاء، بعد 26 عاماً من العمل الحكومي.


وشارك في حفل التكريم، أ. سلامة معروف وأعضاء المجلس التنفيذي للمكتب، ولفيف من الموظفين وأسرته، في أجواء احتفالية عمّها الفخر بجهود "أبو ناجي".
وفي كلمته خلال حفل التكريم، أشاد معروف في جهود الموظف أبو ناجي، خلال مسيرة العطاء وخدمة العمل الإعلامي الفلسطيني والحكومي، مثمناً قراره في العمل حتى نهاية العام خدمة للصحفيين في إحياء يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.

وذكر معروف أن رحلة العطاء التي تجاوزت ربع قرن من العمل تخللها نجاحات وإنجازات وخدمات لا تقدر بثمن، لمسها الموظفين في العمل الحكومي، والصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية الفلسطينية.


واستذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي محطات العمل مع الموظف أبو سامي، التي رافقه فيها منذ عام 1998م، مشيراً إلى أنه كان من الموظفين الذين يتفانون في إتقان عملهم خدمة للوطن والعاملين في القطاع الحكومي والصحفي.


من جهته، عبّر "أبو ناجي" عن سعادته بمسيرة العطاء التي قدمها طيلة سنوات عمله الحكومي، مشيراً إلى أن بلوغه سن العطاء لا يعني نهاية العطاء.


وقال في كلمة وداعية خلال حفل التكريم: ابذلوا كل جهودكم في عملكم، وأخلصوا فيه، واجعلوا ذلك ذكرى لكم بين زملائكم وشعبكم.


وأكد أن وصوله إلى سن العطاء لا يعني ترك الخدمة لشعبه وزملائه في العمل الصحفي، مؤكدا استعداده  لتقديم أي خدمة توكل إليه.


ومع نهاية الاحتفال، كرّم السيد معروف والمجلس التنفيذي للمكتب الإعلامي الحكومي الموظف أبو سامي بدرع التكريم، وهدية مقدمة من زملائه في المكتب وإداراته.

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