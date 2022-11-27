وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:21
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية:
باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين
08:50كيفية استخدام ساعتك الذكية لالتقاط الصور
08:30الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس
08:43لهذا السبب لا تدعم سماعات AirPods إحدى أكبر ميزات أبل Music
08:32جوجل تطرح تحديث جديد لكروم لإصلاح ثغرة "zero-day" جديدة
08:45عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
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