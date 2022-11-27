كيفية استخدام ساعتك الذكية لالتقاط الصور

تسمح الساعات الذكية للمستخدمين بتتبع ومراقبة صحتهم، من بين ميزات بارزة أخرى، لكن هل تعلم أنه يمكنك التحكم في كاميرا هاتفك باستخدام ساعتك الذكية؟ تأتي بعض الساعات الذكية، بما في ذلك Apple Watch، مزودة بميزات مدمجة مثل الموسيقى والتحكم في الكاميرا وإذا لم يكن المستخدمون سيحتاجون إلى تنزيل التطبيقات على ساعتهم.



نظرًا لأن الساعات الذكية تستخدم تقنية بلوتوث للاتصال بهاتفك، فستحتاج أيضًا إلى أن تكون في النطاق المطلوب.

إذا كانت ساعتك مزودة بميزات تحكم مدمجة في الكاميرا، فأنت تحتاج فقط إلى توصيل ساعتك الذكية بهاتفك والاستعداد لالتقاط الصور.

تأتي الساعات الذكية من Samsung و Google مع تطبيقاتها الخاصة للتحكم في كاميرا هواتفهم.

إليك كيفية استخدام ساعتك الذكية Samsung Galaxy أو Pixel لالتقاط الصور:

التقاط الصور بساعة سامسونج جالاكسي الذكية

إذا كان لديك Samsung Galaxy Watch 4 أو Watch 4 Classic ، فسيتم تحميل تطبيق Camera Controller مسبقًا على ساعتك الذكية. ومع ذلك ستحتاج إلى تنزيل تطبيق Camera Controller إذا كان لديك ساعة Samsung قديمة تستخدم نظام التشغيل Tizen اتبع هذه الخطوات لالتقاط الصور:

افتح تطبيق Camera Controller على ساعةجالاكسى.

قم بإعداد اللقطة.

قم بالتبديل إلى وضع الفيديو على هاتفك لمقاطع الفيديو.

اضغط على زر الالتقاط أو التسجيل للصور أو مقاطع الفيديو.

التقاط الصور باستخدام بكسل ووتش.

يمكنك تشغيل الكاميرا على هاتفك عن بُعد عن طريق تنزيل تطبيق جوجل كاميرا على ساعتك من إصدار الساعة الذكية من متجر بلاى. من المهم ملاحظة أن هذه الميزة تعمل فقط مع أجهزة WearOS 2 و WearOS 3 عندما تكون متصلة بهاتف بكسل.

إليك كيفية استخدامه:

إيقاظ الساعة للعثور على شاشة الكاميرا.

اسحب لأعلى للعثور على التطبيقات.

اضغط على خيار الكاميرا.

انقر في منتصف شاشة الساعة لبدء الموقت الذاتي لمدة 3 ثوانٍ واضغط على زر الغالق.

ومع ذلك سيحتاج المستخدمون إلى تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية إذا كان لديهم ساعة Garmin أو Fitbit أو غير تابعة لـ Samsung Wear OS غير متصلة بهاتف Pixel من أجل استخدام هذه الميزة.