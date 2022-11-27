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الشوفان مش لإنقاص الوزن فقط.. يخفض الكولسترول ومفيد لصحة الأمعاء

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:20

الشوفان مش لإنقاص الوزن فقط.. يخفض الكولسترول ومفيد لصحة الأمعاء
الشوفان مش لإنقاص الوزن فقط.. يخفض الكولسترول ومفيد لصحة الأمعاء

إذا كنت تريد إنقاص وزنك فتناول دقيق الشوفان لتحقيق أهدافك ، وحصد الفوائد الصحية الأخرى ، فقد تم العثور على دقيق الشوفان ليكون أحد أكثر أطعمة الإفطار الصحية التي يمكنك تناولها، إنها مليئة بالعناصر الغذائية ، ويمكن أن تساعدك على خفض نسبة الكوليسترول ، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي ، ويمكن أن تساعدك على فقدان الوزن أو الحفاظ على وزنك المستهدف ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".
 

الفوائد الصحية لدقيق الشوفان
 دقيق الشوفان هو أحد أفضل الطرق لإبقائك ممتلئًا ومساعدتك في الحفاظ على وزن صحي ، وذلك لأن الشوفان مليء بالألياف الغذائية "الألياف تساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول ، والتحكم في مستويات السكر في الدم ، وتقليل الكوليسترول ، وتساعد في الحفاظ على حركات الأمعاء الصحية، كل هذه الفوائد لتناول دقيق الشوفان ستقلل بشكل طبيعي محيط الخصر لديك وتبقيك بعيدًا عن تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية في المخزن."
 
في الواقع ، وفقًا لإحدى الدراسات الموجودة في المجلة الأمريكية للتغذية ، يمكن أن ترتبط زيادة تناول الألياف بانخفاض الدهون في منطقة البطن.
 
دقيق الشوفان غني جدًا بنوع معين من الألياف القابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان ، والتي تساعد على تكوين مادة شبيهة بالهلام بعد تناول الطعام،تم ربط هذه الألياف بالعديد من الفوائد الصحية التي تتجاوز مجرد التحكم في الوزن ، مثل زيادة حمض الصفراء ، وخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، والمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم والأنسولين ، وتحسين صحة الأمعاء ، وحتى المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب . .
 
على الرغم من أن دقيق الشوفان هو أحد أصح الحبوب ، إلا أنه إذا لم تكن الأطعمة الصحية يمكنك تناولها ، فمن المهم أن تتذكر أن فقدان الوزن الصحي لا يأتي فقط من طعام واحد، يمكن أن يكون الحصول على الألياف من دقيق الشوفان في الصباح وسيلة مفيدة لتحقيق أهدافك ، ولكن لا يزال من الضروري إقرانها بنظام غذائي صحي ومتوازن وحركة.

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