ميسي على الموعد ويُبقي على آمال الأرجنتين بفوزٍ على المكسيك 2-صفر

أبقت الأرجنتين على آمالها بالتأهل الى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر في كرة القدم، وذلك بفضل قائدها ونجمها ليونيل ميسي الذي قادها للفوز على المكسيك 2-صفر السبت على ملعب لوسيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.



واستهل ميسي ورفاقه المشاركة الثامنة عشرة لأبطال عامي 1978 و1986 بأسوأ طريقة ممكنة بعد سقوط صادم على يد السعودية 1-2 في لقاء تقدموا خلاله بهدف نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني السابق.



ووسط خطر انتهاء المشوار عند الدور الأول للمرة الأولى منذ نسخة 2002، كان ميسي على الموعد مجدداً السبت في لوسيل بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 64 بتسديدة جميلة، ثم تمريره كرة الهدف الثاني الذي سجله البديل إنسو فرنانديس بتسديدة قوسية مميزة أيضاً (87).



ومنح ميسي بلاده الانتصار الرابع في النهائيات على المكسيك من أصل أربع مواجهات، بعد النسخة الأولى عام 1930 (6-3) وثمن نهائي كل من نسخة 2006 (2-1) و2010 (3-1).



قال ميسي بعد المباراة "كنا نعرف انه يتعين علينا اللعب بهذه الطريقة. كانت مباراة معقدة، فالمكسيك تلعب جيداً وتراوغ بشكل لافت مع الكرة. لعبنا بقوة في الشوط الأول وفي الثاني خسرنا الكرة قليلاً حتى لحظة الهدف. بعد ذلك تحوّلت المباراة في مصلحتنا".



وعن البداية الصعبة ضد السعودية والحديث عن اصابة بكاحله، أضاف أفضل لاعب في العالم سبع مراتن "مطلع البطولة كان صعبا، مع تواجد الشبان لدينا وموعد البطولة (منتصف الموسم الكروي).

كنا نعرف اليوم انه يجب ان نحقق الانطلاقة في البطولة. في المرة الماضية كان كاحلي يؤلمني قليلاً، لكن في نهاية المطاف قمنا بما يجب".



ورفع فريق المدرب ليونيل سكالوني رصيده الى ثلاث نقاط وبات مصيره بيده إذ عليه الفوز في الجولة الأخيرة على بولندا التي تصدرت السبت بأربع نقاط بعد فوزها على السعودية 2-صفر.



وتعقدت مهمة المكسيك في بلوغ ثمن النهائي للمرة الثامنة توالياً ومحاولة معادلة أو تخطي الانجاز الذي حققته عامي 1970 و1986 على أرضها حين وصلت الى ربع النهائي، إذ بقي رصيدها نقطة قبل الجولة الأخيرة التي تجمعها بالسعودية الأربعاء.



وبمشاركته السبت، عادل ميسي عدد المباريات التي خاضها الراحل الأسطورة دييغو مارادونا للاعب أرجنتيني في كأس العالم (21)، في المركز الرابع بالمجمل، مشاركة مع مارادونا والألماني أوفه زيلر والبولندي فلاديسلاف جمودا، وخلف الألمانيين لوتار ماتيوس (25) وميروسلاف كلوزه (24) والإيطالي باولو مالديني (23).



كما عادل ميسي أهداف ماردونا الثمانية في كأس العالم، وبات على بعد هدفين من أفضل أرجنتيني في النهائيات وهو غابريال باتيستوتا.



وارتدت المباراة طابعاً خاصاً لميسي في مواجهة مدرب المكسيك مواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو الذي ربطته علاقة متوترة بـ"البرغوث" حين أشرف عليه موسماً واحداً في برشلونة الإسباني وعامين في المنتخب الأرجنتيني.



وأجرى سكالوني خمسة تعديلات على التشكيلة، ثلاثة منها في خط الدفاع حيث أشرك ليساندو مارتينيس أساسياً الى جانب ماركوس أكونيا وغونسالو مونتييل على حساب كريستيان روميرو وناهويل مولينا ونيكولاس تاليافيكو، فيما بدأ أساسياً في الوسط أليكسيس ماك أليستر وغيدو رودريغيس بدلاً من لياندرو باريديس وأليخاندرو غوميس.



وفي المقابل، أجرى مارتينو ثلاثة تبديلات على تشكيلته التي تعادلت مع الدنمارك، مستعيناً بالقائد أندريس غواردادو في الوسط بعدما غاب عن المباراة الأولى، لينضم بذلك الى نادي اللاعبين الذين خاضوا أو يخوضون النهائيات العالمية للمرة الخامسة، بينهما ميسي وزميله الحارس غييرمو أوتشوا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وبدأت المباراة باندفاع بدني كبير من الطرفين لكن من دون تهديد حقيقي لأي من المرميين وسط نجاح مكسيكي في اقفل الباب والمساخات أمام ميسي وعزل المهاجم لاوتارو مارتينيس.



وانتظر رجال سكالوني حتى الدقيقة 34 لتهديد مرمى غييرمو أوتشوا من ركلة حرة نفذها ميسي من الجهة اليمنى ونجح الحارس المكسيكي في صدها بصعوبة.



وكانت إصابة القائد المكسيكي غواردادو وخروجه في الدقيقة 42 الحدث الأبرز في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، إضافة الى ركلة حرة مكسيكية نفذها أليكسيس فيغا وصدها إيميليانو مارتينيس (45).



ومع بداية الشوط الثاني، بدا الأرجنتينيون أكثر نشاطا في الجبهة الهجومية لكن من نجاعة، ما دفع سكالوني الى الزج بخوليان ألفاريس بدلاً من لاوتارو مارتينيس بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، وسرعان ما تحقق ذلك لكن عبر ميسي الذي وصلته الكرة عرضية من أنخل دي ماريا، فأستقبلها عند مشارف المنطقة قبل أن يطلقها أرضية على يسار أوتشوا (64).



وواصلت الأرجنتين اندفاعها بحثا عن هدف الاطمئنان ونجحت في تسجيله عبر البديل إنسو فرنانديس بتسديدة قوسية رائعة من الجهة اليسرى بعد تمريرة من ميسي أيضاً إثر ركلة ركنية (87).