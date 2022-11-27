فرنسا أول المتأهلين وتونس تعقّد مهمتها

باتت فرنسا، حاملة اللقب، أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بفوزها على الدنمارك بثنائية لنجمها كيليان مبابي 2-1، السبت على ملعب 974 في الدوحة في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.



وسجل مبابي الثنائية في الدقيقتين 61 و86، فيما سجل أندرياس كريستنسن هدف الدنمارك (68).



ورفع مبابي رصيده إلى ثلاثة أهداف في النسخة الحالية والـ31 مع منتخب بلاده فلحق بزين الدين زيدان الى المركز السابع على لائحة الهدافين التاريخيين للديوك.



وهو الفوز الثاني لفرنسا في النسخة الحالية بعد الأول على أستراليا 4-1 في الجولة الأولى، فعززت موقعها في الصدارة برصيد ست نقاط وباتت شبه ضامنة للمركز الأول، بفارق ثلاث نقاط أمام أستراليا الفائزة على تونس 1-صفر في افتتاح الجولة بملعب الجنوب في الوكرة.



ونجحت فرنسا في الثأر من الدنمارك التي هزمتها مرتين هذا العام وتحديدا الصيف الماضي عندما تغلبت عليها في دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2-1 في باريس و2-صفر ايابا في كوبنهاغن.



كما تغلبت فرنسا على الدنمارك للمرة الثانية في أربع مواجهات في العرس العالمي بعد الاول على ارضها 2-1 عام 1998 في دور المجموعات، مقابل خسارة في الدور ذاته في النسخة التالية 2-صفر عام 2002، وتعادل سلبي في النسخة الاخيرة في روسيا 2018.



وهو الفوز السادس تواليا لفرنسا في كأس العالم في إنجاز تحققه للمرة الأولى في تاريخها معادلة ما حققه الجيل الذهبي لإسبانيا عام 2010.



وتجمد رصيد الدنمارك عند نقطة واحدة وتراجعت إلى المركز الثالث وباتت مطالبة بالفوز على أستراليا في الجولة الثالثة الأخيرة الأربعاء المقبل لحجز بطاقتها إلى ثمن النهائي، وهو الأمر ذاته الذي تحتاجه تونس في مباراتها مع فرنسا في اليوم ذاته. وفي حال تساوي تونس والدنمارك نقاطا يتم الاحتكام الى فارق الأهداف.



وانتظرت فرنسا الدقيقة 61 لافتتاح التسجيل بعد لعبة مشتركة بين ثيو هرنانديز ومبابي اللذين تبادلا الكرة مرتين قبل أن يهيئها الاول للثاني فسددها بيسراه من مسافة قريبة على يسار شمايكل (61).



وأدركت الدنمارك التعادل عبر كريستينسن بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة (68).



ونجح مبابي في تسجيل هدف الفوز عندما تابع بفخذه الأيمن تمريرة عرضية لأنطوان غريزمان أمام المرمى (86).



وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان بعد الفوز "قمنا بالكثير من الأشياء المهمة، لم يحالفنا الحظ قليلا، لكن تهانينا للاعبين بشكل عام. استقبلت شباكنا هدفا من ركلة ثابتة لأنهم (الدنماركيون) جيدون جدا في هذا المجال. لكننا خلقنا لهم صعوبات أيضا في الكرات الثابتة. فوزنا منطقي".



من جهته، قال غريزمان "كنا نعلم أنها ستكون مباراة معقدة، فقد خسرنا مرتين (ضد الدنمارك) في دوري الأمم. بذلنا الكثير من الجهد، وعملنا جميعًا بشكل جيد جدًا".



وأضاف تعليقا على تمريرته الحاسمة الـ26 مع منتخب بلاده "فخور جدًا بذلك، لكني أتذكر عمل الفريق وعملي هجومياً ودفاعياً. صحيح أن هناك إحصائيات، ولا ننظر إلا إلى ذلك فقط، لكن الجميع بذل مجهودًا استثنائيًا الليلة. كان من المهم جدًا الفوز والتأهل، ونحن سعداء جدًا".

وعقّدت تونس مهمتها في التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها كثيراً بخسارتها أمام أستراليا بهدف وحيد سجله مهاجم التعاون السعودي سابقاً وفاجيانو أوكاياما الياباني من الدرجة الثانية حاليا ميتشل ديوك (23).



وتجمد رصيد تونس عند نقطة واحدة في المركز الاخير من تعادل مع الدنمارك سلبا في الجولة الأولى، وتقلصت حظوظها بشكل كبير خصوصاً وانها تلاقي بطلة العالم في الجولة الأخيرة.



وعلّق مدرب تونس جلال القادري على الخسارة "مرّة أخرى افتقدنا للنجاعة الهجومية، هذه هي أحكام الكرة، في المستوى العالي يجب أن تصنع الفارق من أنصاف الفرص. أعتذر من الجماهير وأحببنا أن نفرحهم".



بدوره، قال المدافع ياسين مرياح "أحببنا أن نسجّل لكن الكرة عاكستنا، ضيّعنا شوطاً كاملاً، ولم ندخل أجواء المباراة. هذه كأس العالم. يجب أن نبقى مركزين، ولدينا مباراة أخرى نأمل التعويض خلالها".



وهذه ثاني مرّة فقط في 18 مباراة في المونديال تحافظ أستراليا على شباكها نظيفة، بعد مواجهتها مع تشيلي عام 1974.



وقال حارس المرمى البشير بن سعيد الغائب بسبب الإصابة "أهدرنا الكثير من الفرص والمنتخب بامكانه أن يخلق الفرص للتسجيل ولكن التوفيق لم يكن إلى جانبنا".



وأضاف "حصل المنتخب الأسترالي على فرصة واحدة ونجح بفضلها في افتتاح التسجيل. لم ينقصنا أي شيء ونملك الثقة وآمل أن نتمكن من التأهل إلى الدور الثاني والبناء على الشوط الثاني لمباراة اليوم".



وهي المواجهة الثالثة فقط بين المنتخبين في مختلف المسابقات، ففازت أستراليا 3-صفر ودياً في تشرين الأول/أكتوبر 1997، وتونس 2-صفر في كأس القارات عام 2005.



كما انها المواجهة الثانية لاستراليا في نهائيات كأس العالم (من اجمالي 18 مباراة) أمام منتخب افريقي، حيث سبق لها أن تعادلت أمام غانا 1-1 في 2010.