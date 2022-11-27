تعرف على مباريات مونديال قطر لهذا اليوم

الدوحة- الرأي

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 اليوم، بسلسلة مباريات مثيرة وحاسمة، يترقبها الآلاف من عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم، ومن المقرر أن تقام أربع مباريات جديدة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسيواجه الياباني نظيره الكوستاريكي، الساعة 12 بتوقيت فلسطين، وستنقل المباراة على قناة الكأس اكسترا 1 + 2 وسيعلق عليها مشاري القرني ومحمد السعدي على الترتيب، كما ستنقل على بي إن ماكس 1 وسيعلق عليها عامر الخوذيري.

وسيلعب المنتخب البلجيكي أمام نظيره المغربي، الساعة 3:00 بتوقيت فلسطين، وستنقل المباراة على قناة الكأس اكسترا 1 + 2 وسيعلق عليها خليل البلوشي وسمير اليعقوبي، كما ستنقل على قناة بي إن ماكس 2 وسيعلق عليها جواد بده.

كما سيواجه المنتخب الكرواتي نظيره الكندي، الساعة 6:00 بتوقيت فلسطين، وستنقل المباراة على قناة الكأس اكسترا 1 + 2 وسيعلق عليها خالد الحدي وهيكل الصغير على الترتيب، كما ستنقل على قناة بي إن ماكس 1 وسيعلق عليها أحمد البلوشي.

وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره الألماني، الساعة 9:00 بتوقيت فلسطين، وستنقل المباراة على قناة الكأس اكسترا 1 + 2 وسيعلق عليها سمير المعيرفي ومنتصر الأزهري، كما ستنقل على قناة بي إن ماكس 2 وسيعلق عليها عصام الشوالي.