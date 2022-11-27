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عن شهري نوفمبر وديسمبر 2021

المالية: صرف مكافأة محو الأمية والموازي غداً الاثنين

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:16

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف مكافأة محو الأمية والموازي عن شهري نوفمبر وديسمبر 2021 غداً الاثنين.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.

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