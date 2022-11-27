المالية: صرف مكافأة محو الأمية والموازي غداً الاثنين

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف مكافأة محو الأمية والموازي عن شهري نوفمبر وديسمبر 2021 غداً الاثنين.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.