المالية: صرف مكافأة محو الأمية والموازي غداً الاثنين

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف مكافأة محو الأمية والموازي عن شهري نوفمبر وديسمبر 2021 غداً الاثنين.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
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27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:16
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف مكافأة محو الأمية والموازي عن شهري نوفمبر وديسمبر 2021 غداً الاثنين.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
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