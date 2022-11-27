وزارة السياحة تدين هدم قبة مئذنة قلعة القدس

غزة- الرأي

أدانت وزارة السياحة والآثار هدم قبة مئذنة قلعة القدس بعد توثيق اختفاء قمة وهلال المئذنة التي تحيط بها سقائل "الترميم"

وقالت الوزارة إن هذا الاستهداف لهذه المئذنة التاريخية والموقع الأثري يأتي ضمن سياسة التهويد التي تتناوب عليها حكومة الاحتلال وعصابات المستوطنين بهدف طمس الأصالة التاريخية في فلسطين والسيطرة على مواقع التراث الثقافي والتي تعتبر شاهداً على حق شعبنا بأرضه.

يشار إلى أن ما يسمى "متحف تاريخ أورشليم القدس" نصب سقالات حديدية حول المئذنة منذ يونيو/حزيران الماضي، زاعما أنه يقوم بعمليات ترميم للمأذنة التي تعد الأعلى في البلدة القديمة وقد بنيت عام 1310م، فوق مسجد القلعة، ثم جددت لاحقا في العهد العثماني.

يذكر أن قلعة القدس تقع قرب باب الخليل ويعود بناؤها للعهد الأيوبية وتجديدها في العهد المملوكي والعثماني، وقد استهدفها الاحتلال بمدافعه في عامي 1948 و1967م وبعد السيطرة عليها ومنع الأذان في مأذنتها ضمن مسار لتهويد الموقع بتحويل القلعة إلى متحف، وأبطال الصلاة في مسجديها الإثنين، وتسميتها "قلعة داوود".