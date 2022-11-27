جودة البيئة تنظم محاضرة توعوية لطالبات مدرسة الشيخ عبد الله الدحيان

غزة-الرأي

قدمت دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة محاضرة تثقيفية لطالبات الصف الحادي عشر في مدرسة الشيخ عبد الله الدحيان للبنات، وذلك ضمن استراتيجية دائرة التوعية لزيادة نسبة الوعي والتثقيف البيئي لدى كافة شرائح المجتمع.



بدورها ، اكدت المرشدة التقيفية أ.رنين كحيل محاضرة على واجبات المواطنين لحماية البيئة وأهمية الثروة النباتية والاعتداءات عليها ، متطرقه الى مخاطر المواد الكيماوية المنزلية والبدائل الطبيعية لها وعن تلوث الهواء ومخاطره على البيئه وصحة الإنسان ، مشدده على ضرورة فصل النفايات وإعادة تدويرها وكيفية الاستفادة منها.



من جانبه ،أكد مدير دائرة التوعية م.خالد أبو غالي على اهميه زيادة نسبة الوعي البيئي لدي الجميع ، وخاصة طلبة المدارس لاخراج جيل محافظا على بيئته .

