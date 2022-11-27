لجان تحكيم مسابقة الصحافية "شيرين أبو عاقلة" تعقد اجتماعها الأول

غزة- الرأي

عقدت لجنة مسابقة الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي أطلقها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاجتماع الأول للجان التحكيم الخاصة في محاور المسابقة المتنوعة.

واستقبل أ. سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الزملاء الصحفيين أعضاء اللجان في مقر المكتب، شاكراً قبول مشاركتهم في تقييم الأعمال الصحفية المقدمة في مسابقة الصحافية أبو عاقلة.

وفي مستهل كلمته، أكد معروف على أن المسابقة جاءت لتخليد ذكرى رحيل شهداء الحقيقة من الصحافة الفلسطينية، وفي مقدمتهم "أبو عاقلة" التي اغتالها الاحتلال في 11 مايو 2022، بمخيم جنين.

وقال: "وصلنا اليوم إلى بداية المحطة الأخيرة من المسابقة الصحافية التي أعلن عنها المكتب الإعلامي الحكومي، وسيتم تكريم الفائزين في حفل يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني نهاية العام الجاري".

وأضاف: "أعضاء اللجان المشاركين في التحكيم، لهم خبرة واسعة في العمل الصحفي، وسيكون لهم الأثر في تطوير المسابقة والعمل على الاختيار المناسب للفائزين، وفقاً للمعايير المهنية للفوز".

وبين أن النسخة الأولى من المسابقة تحمل بين طياتها العديد من النجاحات الشبابية وسيكون لها الأثر في العمل الصحفي خلال الأعوام القادمة.

من جهته، قدّم محمود الفرا، مدير العلاقات العامة والإعلام في المكتب، تفاصيل وافية للجان التحكيم حول مراحل إعلان وإطلاق المسابقة والتسجيل وأعداد المشاركين فيها.

وذكر أن المحاور الثلاثة للمسابقة (انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين، القضايا الوطنية، الإنجازات الحكومية)، شهدت حضورا ومشاركة فاعلة بين الزملاء الصحفيين.

ومن المقرر أن تعقد لجان التحكيم، اجتماعات منفصلة لتقييم الأعمال الصحفية المشاركة في المسابقة، وفقاً لمعايير كل لجنة.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي أطلق مسابقة الصحافية شيرين أبو عاقلة، وفاءً لروح أيقونة الصحافة الفلسطينية مسابقة جائزة الصحفية شيرين أبو عاقلة للعام 2022، بمشاركة كافة الفنون الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة، حيث بدأ تسليم الأعمال المشاركة بتاريخ 1/6/2022 وانتهى بتاريخ 15/11/2022م.