"الصحة" تطلق فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

غزة - الرأي

أطلقت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأكد الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج خلال مؤتمر صحفي، على أهمية مثل هذه المساحات الزمنية الممتدة والتي تأتي استكمالا لحلقات الجهود التي بذلتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء لتحقيق مؤشرات أفضل وتعزيز التوعية المجتمعية برسم السياسات الناظمة.

ويوافق اليوم العالمي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام وتنتهي الفعاليات في العاشر من شهر ديسمبر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.