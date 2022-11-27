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بلدية خانيونس: لقاء توعوي لمناقشة مشروع "إنشاء شبكات صرف صحي"

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:56

خانيونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاءً توعويًا في حيَّي معن وجورت اللوت الواقعين جنوب شرق المدينة، وذلك لمناقشة مشروع "إنشاء شبكات صرف صحي"، والممول من الوكالة الإيطالية للتنمية.

وأوضحت البلدية اليوم أن المشروع يخدم السكان بشكل مباشر للتخفيف من معاناتهم القائمة، مبينة أن اللقاء إلى زيادة الوعي البيئي لدى السكان وتثقيفهم صحيًا وبيئيًا في إطار الجهود المبذولة للحد من المخاطر الناجمة عن المكاره الصحية في الأحياء.

 وشارك في اللقاء رئيس قسم الصرف الصحي بالبلدية م. محمد أبو شعر، ورئيس شعبة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، والمُثقِفتان الصحيتان في المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة أ. ذؤابة خشان، وأ. سمية السر.

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