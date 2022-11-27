"شئون النيابات" تجتمع لتطوير الآليات المتّبعة في العمل

غزة-الراي

عقدت الإدارة العامة لشئون النيابات اجتماعاً ترأّسه مدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، بأعضاء مكتب التحقيق المركزي في النيابة العامة، بحضور رئيس قلم نيابة المؤسسات وجرائم الأموال أ. رامي حسونة، وأعضاء مكتب التحقيق المركزي؛ لمناقشة تطوير الآليات المتّبعة في العمل.



بدوره، رحّب د. المصري بالحضور، مشيدا بجهودهم الحثيثة التي تهدف إلى تجلّي الحقيقة وتحقيق العدالة بين الأطراف ، كما ناقش مع المحققين وطاقم الإدارة آليات عمل مكتب التحقيق وسُبل تطويرها.



وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تذليل العقبات وتطوير الإجراءات المعمول بها، وتعزيز التواصل مع محافظات الشرطة؛ لسرعة إنجاز مذكرات القبض والحضور، ورفع التوصيات اللازمة للنائب العام فيما يتعلق بالملفات العالقة التي بها تأخير من شأنه إعاقة عملية التحقيق ومتابعتها.

