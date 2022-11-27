" الباز" يجري جولة تفقدية للأراضي الحكومية في انحاء القطاع

غزة-الراي

اجرى رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز جولة تفقدية للأراضي الحكومية في غزة والشمال ، وذلك لمنع التعديات على الأراضي الحكومية ووقف تغول المواطنين عليها .

وقد رافقه في الجولة رئيس قسم أملاك الحكومة في الشمال م. صالح أبو شنب وعدد من المفتشين، حيث شملت الجولة عدد من المناطق التي يوجد عليها تعديات سكنية وزراعية في مشروع دار مصر 3 في المنطقة الأمريكية ومنطقه الشيماء الزراعية وعزبه دواس ومنطقه البئر الماليزي ومنطقه بئر النعجة ومنطقه دوار17 ومنطقه تعديات ارض الشنطي شرق برج الاندلس .

كما تفقد رئيس سلطة الأراضي العشوائيات السكنية في مدينة غزة لا سيما منطقة الحمامية شارع البحر لدوار الشيخ عجلين ومنطقة المسلخ حي الزيتون ومنطقة العيون.

وتأتي هذه الجولة ضمن الحملة المركزية التي أعلنت عنها سلطة الأراضي لمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية والعمل على وقفها وحماية الأراضي الحكومية التي هي ملك الأجيال القادمة .

بدوره، شدد رئيس سلطة الأراضي على استمرار العمل في التفتيش والمتابعة وملاحقة المتعدين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم لا سيما في ظل عدم اكتراث بعض المواطنين لكل النداءات والدعوات التي توجها سلطة الأراضي لمنع التعدي.

وقال رئيس سلطة الأراضي انه ورغم كل الجهود والمتابعات الميدانية على مدار الساعة الا أنه يوجد تعديات جديدة على الأراضي وسنعمل على وقفها باتخاذ الإجراءات القانونية حسب ما ينص عليه قانون تجريم التعديات رقم 5/ 2017 ،مشيرا الى أن سلطة الأراضي تعمل على تعزيز العمل الميداني والمكاتب الفرعية لمتابعة التعديات والحد منها .