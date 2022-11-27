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الزراعة تتفقد عدة معاصر في قطاع غزة

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:09

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غزة-الرأي
نفذت وحدة الرقابة الداخلية بوزارة الزراعة جولة تفقدية لعدد من معاصر الزيتون في قطاع بالتزامن مع إقتراب نهاية موسم عصر الزيتون، وذلك لمتابعة مدي التزام وانضباط المهندسين العاملين في المعاصر بالدوام، والمفرزين عن طريق وزارة العمل.


وشارك في الزيارة عن دائرة الرقابة الادارية والمالية كلاً من "أ.محمد محمود أبو عودة، أ. آلاء محمد الجديلي"


بدوره،  عبر مدراء مكاتب الارشاد وخدمات المزراعين في المحافظات عن شكرهم لوحدة الرقابة الداخلية والشكاوى لدورها المميز في المتابعة والرقابة، وذلك من أجل الوصول لأفضل خدمة وتحقيق أهداف الوزارة.
 

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