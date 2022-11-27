الزراعة تستضيف ورشة علمية حول تحسين الأمن البيولوجي

غزة-الراي

استضافت وزارة الزراعة الفلسطينية، بدعم من الصليب الأحمر، ومشاركة الجامعة الإسلامية، ورشة علمية بعنوان "تحسين الأمن البيولوجي في المزارع يقلل من الحاجة الى مضادات الميكروبات" وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات.



وعُقدت الورشة في مقر مركز التدريب التابع للوزارة بمدينة غزة، بحضور وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري، وممثل عن الصليب الأحمر، ومنسق الورشة العلمية د.عبدالرؤوف المناعمة، إضافة لعدد من الموظفين والمختصين.



وشَملت الورشة عدة محاور، أهمها دور الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز الأمن البيولوجي في تربية الحيوانات، وكيفية تحسين استخدام المضادات الحيوية، وأدوات القياس والتقويم، وتدابير الأمن البيولوجي، والعناصر التي تتطلب المزيد من التجارب والبحث.



بدوره، رحب وكيل الوزارة د.أيمن اليازوري بالحضور، مشيداً بالدور الفاعل للصليب الأحمر والجامعة الإسلامية في دعم القطاع الزراعي، مؤكدا بأن الوزارة تربطها علاقات تتسم بدرجة من التكامل لتنمية، وتعزيز قدرات المزارع الفلسطيني في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة أخذ كل الإجراءات المطلوبة والفحوصات المخبرية اللازمة لمعرفة المكيروبات وكيفية مقاومتها بالشكل المناسب.



من جانبه، أشاد ممثل الصليب الأحمر الدولي بجهود وزارة الزراعة في تعزيز الثقافة الصحية النوعية بما يشمل كافة جوانب القطاع الزراعي، مؤكدا على أهمية عقد المؤتمرات العلمية الداعية للحد من استخدام المضادات وضرورة تحسين الامن البيولوجي بالطرق العلمية السليمة.



في السياق، طالب منسق الورشة العلمية د.عبدالرؤوف المناعمة بتكاتف الجهود بين مكونات الصحة الواحدة للخروج بجهود ذات قيمة موجهة لتحسين الأمن الحيوي، ومواجهة مختلف التحديات الصحية.



من ناحيته ، أكد مدير عام الخدمات البيطرية بوازرة الزراعة د.حسن عزام أن وزارته تولي الكثير من الاهتمام لمكافحة انتشار الميكروبات، والعمل الحثيث للتقليل من الخسائر في الثروة الحيوانية نتيجة الأخطاء المترتبة على استخدام الميكروبات.



بدوره، تطرق أ. أدهم العكشية لأشكال تعزيز قدرات مزارع الدواجن اللاحم، وكيفية مواجهة تحديات المناخ من خلال تحسين هيكل المزرعة وظروف التربية.

