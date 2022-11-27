رئيس بلدية دير البلح يجري زيارة تفقدية لأعمال الصيانة بالمدينة

الوسطى- الرأي

أجرى رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو جولة تفقدية لأعمال الصيانة الدورية وذلك للاطلاع على سير العمل والوقوف على احتياجات المدينة سيما بعد الأمطار التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين.

وشملت الزيارة موقع العمل بشارع أبو سلطان حيث أكد أن أعمال الصيانة تجري وفق الإمكانات المتاحة لتحسين وضع الشوارع، مشيراً إلى جهود البلدية في الحصول على المشاريع التنموية الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف: نتابع عن كثب وضع الشوارع بالمدينة سيما بعد المنخفضات الجوية والمشاكل التي تواجه المواطنين ونعمل على حلها لتسهيل الحركة، وتلاشي حدوثها متمنياً موسم أمطار خير وبركة على الجميع.

بدوره أشار م. هاني بن سعيد رئيس قسم الصيانة إلى استمرار أعمال الصيانة الدورية بمناطق متفرقة بالمدينة لتشمل ردم الحفر، صيانة الأرصفة، صيانة الطرق الاسفلتية، بلاط الانترلوك، ، حجر الجبهة وفق الإمكانات المتاحة.