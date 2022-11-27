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تعليم الشمال تعقد حلقة نقاش لمبحث الفيزياء لمعلمي الثانوية العامة

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:29

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غزة-الرأي
عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإشراف والتأهيل التربوي)، اللقاء الثالث لحلقة مناقشة "وحدة الكهرباء المتحركة" التي يتضمنها مبحث الفيزياء لمعلمي الثانوية العامة.


وحضر اللقاء مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف والتأهيل التربوي أ. محمد أبو ندى، ومشرفة مبحث الفيزياء ومديرة اللقاء أ. أمل لبد.


وشهد اللقاء عدد من المسائل الحسابية بطرق مختلفة وبيان بعض المفاهيم الواردة في هذه الوحدة، ومناقشة سبل تبسيط طريقة إيصال هذه المفاهيم للطلاب.


وأثنى أ. صالحة على هذا اللقاء مقدراً جهود المشرفة التربوية أمل لبد للارتقاء بالمعلمين من خلال تطبيقهم أساليب التدريس الحديثة، مؤكدا على ضرورة التزام معلمي الثانوية العامة بالتوزيع الزمني للخطط الدراسية التي تستمر حتى تاريخ 2022/04/12م.
 

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