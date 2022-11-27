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وكيل النقل والمواصلات يستقبل وفداً من قيادة شرطة المرور

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:05

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غزة-الراي 
استقبل اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات وفداً من قيادة شرطة المرور برئاسة العميد تامر شحادة مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور وذلك اليوم في مقر الوزارة لمناقشة العديد من القضايا الهامة.


بدوره، اكد أبو شرخ على الدور الكبير الذي تقوم به شرطة المرور في ضبط الحالة المرورية على الطرقات بما يخدم المواطنين في سبيل الحد من حوادث السير والمحافظة على الأرواح والممتلكات.


وتابع أبو شرخ بالقول إن شرطي المرور هو الداعم الأكبر لسياسة الوزارة في الميدان والطرقات من حيث الإشراف على برامج التوعية والإرشاد وكذلك المساهمة في تطبيق قانون المرور.


وأكد أبو شرخ على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة وشرطة المرور فيما يخدم المواطن الفلسطيني وتوفير بيئة مرورية سليمة خالية من الحوادث.
وتم خلال اللقاء مناقشة آلية ضبط مركبات التأجير الغير قانونية لما تسببه من مخاطر على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.


من جانبه، شكر شحادة وزارة النقل والمواصلات على ما تقدمه من تسهيلات وخدمات للمواطنين.
 

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