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ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (69) من الوقائع الفلسطينية

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:08

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أعلن ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الأحد، إصدار العدد (69) من الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) لدولة فلسطين الخاص بالعلامات والشركات التجارية.

وأشار أ. محمد رياض الزهارنة مدير وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر أن العدد (69) تضمن نشر تسجيل العلامات التجارية المقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني إضافة إلى امتيازات الاختراعات والرسوم والبراءات والتغييرات والتعديلات التي أجريت على علامات تجارية سابقة، موضحاً أن العدد احتوى على (360) صفحة.

ودعا أ. الزهارنة الشركات وأصحاب العلامات التجارية والمحامين والوكلاء وكل من يرغب في اقتناء هذا العدد إلى زيارة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو خلال أوقات الدوام الرسمي.

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