مكتب الشكاوى بـ "معبر أبو سالم" ينجز خلافات مالية بـ 16 ألف شيكل

غزة-الراي

أنجز مكتب الشكاوى التابع لشرطة معبر كرم ابو سالم التجاري عدة خلافات وقضايا مالية بين التجار والشركات والسائقين والعمال بمبلغ 16 ألف و673 شيكل.

وأوضح مدير شرطة معبر كرم ابو سالم مقدم هاني الناقة انه تم تقديم خمسة شكاوى مالية خلال الاسبوع الماضي من بعض الشركات والسائقين والمخلّصين العاملين في نقل البضائع، لمكتب الشكاوى وجميعها قضايا أجرة نقل.

وأشار إلى أن ضباط المكتب قاموا بجمع أطراف الخلاف كل على حدة وتم حل جميع القضايا التي بلغت 16 ألف 673 شيكل.

يشار الى وجود مكتب شكاوى داخل حرم المعبر يتبع لمدير شرطة المعبر يقوم بحل الخلافات والمشاكل والقضايا المالية دون الحاجة للمحاكم والقضاء.

