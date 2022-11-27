وكالة الرأي الفلسطينية وكيل النقل والمواصلات يستقبل وفداً من قيادة شرطة المرور وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى: الاحتلال ينقل الأسير أبو حميد إلى عسقلان بوضع خطير وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يتسلم من الصليب الأحمر معدات للإنقاذ والإطفاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تعقد حلقة نقاش لمبحث الفيزياء لمعلمي الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية دير البلح يجري زيارة تفقدية لأعمال الصيانة بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يختتم بطولة خماسي كرة القدم للمراحل الدنيا والعليا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تستضيف ورشة علمية حول تحسين الأمن البيولوجي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد عدة معاصر في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية " الباز" يجري جولة تفقدية للأراضي الحكومية في انحاء القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "شئون النيابات" تجتمع لتطوير الآليات المتّبعة في العمل
أخبار » الأخبار الحكومية

مكتب الشكاوى بـ "معبر أبو سالم" ينجز خلافات مالية بـ 16 ألف شيكل

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:09

111
111

غزة-الراي 

أنجز مكتب الشكاوى التابع لشرطة معبر كرم ابو سالم التجاري عدة خلافات وقضايا مالية بين التجار والشركات والسائقين والعمال بمبلغ 16 ألف و673 شيكل.

وأوضح مدير شرطة معبر كرم ابو سالم مقدم هاني الناقة انه تم تقديم خمسة شكاوى مالية خلال الاسبوع الماضي من بعض الشركات والسائقين والمخلّصين العاملين في نقل البضائع، لمكتب الشكاوى وجميعها قضايا أجرة نقل.

 وأشار إلى أن ضباط المكتب قاموا بجمع أطراف الخلاف كل على حدة وتم حل جميع القضايا التي بلغت 16 ألف 673 شيكل. 

يشار الى وجود مكتب شكاوى داخل حرم المعبر يتبع لمدير شرطة المعبر يقوم بحل الخلافات والمشاكل والقضايا المالية دون الحاجة للمحاكم والقضاء.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟