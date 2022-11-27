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التنمية الإجتماعية تتفقد لجان الطوارئ الميدانية أثناء المنخفض الجوي

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:12

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غزة-الراي 
قامت الإدارة العامة لمديريات التنمية الإجتماعية بعمل جولات تفقدية للجان طوارئ المديريات العاملة في الميدان أثناء المنخفض الجوي وحثتهم على تقديم الدعم والمساعدة للأسر المتضررة.


بدوره قام أ. حازم فضل جعفر نائب مدير عام الإدارة العامة لمديريات التنمية الإجتماعية وممثل وزارة التنمية الإجتماعية في لجنة الطوارئ الحكومية بزيارة مديرية شمال غزة ورافق رئيس لجنة طوارئ الشمال أ.إيمان مسعود شرير وأعضاء لجنة الطوارئ أثناء عملهم ميدانياً خلال المنخفض الجوي بتاريخ 26/11/2022 وزيارة بعض الأسر المتضررة في محافظة شمال غزة وتابع مجريات العمل والزيارات الميدانية أثناء الطوارئ.


هذا و تابع جعفر الاستغاثات الواردة من لجنة الطوارئ الحكومية والعمليات المركزية بوزارة الداخلية والدفاع المدني للأسر المتضررة ومتابعتها وتوجيهها للجان الطوارئ في المحافظات كل حسب محافظته لتحقيق التدخل والإستجابة العاجلة والخروج بالتوصيات اللازمة لكل أسرة متضرره.


وفي ختام جولته تقدم جعفر بالشكر والثناء لجميع لجان الطوارئ العاملة في مديريات التنمية الاجتماعية على مجهوداتهم المقدرة أثناء العمل في أوقات الطوارئ.
 

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