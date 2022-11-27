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التنمية الاجتماعية تناقش خطة الوزارة التشغيلية للعام 2023.

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:44

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غزة-الراي 
عقدت الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية رشة عمل تهدف إلى مناقشة خطة الوزارة التشغيلية للعام 2023.


وشهدت ورشة العمل حضور د. غازي حمد وكيل الوزارة ، وعدد من المدراء العامون والمدراء وأصحاب الصلة في إعداد خطة الوزارة التشغيلية.


من جانبه، أكد حمد على ضرورة اعتبار الخطة التشغيلية هي قاعدة الإنطلاق للعمل في تنفيذ مشاريع وخدمات وزارة التنمية الاجتماعية , لافتا إلى التطور الذي شهده العام الماضي في عمل الوزارة , متقدما بالشكر الكبير لكل من ساهم في إعداد الخطة التشغيلية للعام 2023 , أملا أن يتم تحقيق كافة الأهداف المرجوة من الخطة .


بدوره، استعرض أ. رياض البيطار مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي محتويات الخطة التشغيلية وأهدافها، إلى جانب التطرق لطموحات الوزارة في الأعوام المقبلة، والرؤية المنتظرة التي تسعى الوزارة لتحقيقها عبر هذه الخطة.


من جانبه، تحدث أ. محمد حمادة مدير دائرة السياسات والخطط عن البرامج والآليات الواجب الاعتماد عليها من قبل الإدارات والدوائر والوحدات العاملة في الوزارة من أجل تحقيق أهداف الخطة الموضوعة.


وفي الختام فتح باب التفاش والحوار وناقش مدراء الإدارات العامة والدوائر محتويات الخطة التشغيلية، بما يضمن تحسين جودة العمل وتطويره .
 

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