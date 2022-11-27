السياحة تؤكد اسناد وتعزيز التعاون جمعية فنون الطهي الشعبي

غزة-الراي

التقى وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة وفداً من الجمعية الفلسطينية لفنون الطهي الشعبي ممثلة بمديرها/ باسل كردية واعضائها في إطار بحث التعاون المشترك للإرتقاء بالخدمات السياحية والنهوض بالمهارات والخبرات عبر اسناد الجمعية والإشراف على تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة واسناد الجمعية فى دعم المشاريع الصغيرة للطهي والمبادرات عبر التقديم للجنة الاستثمار الحكومي ،فضلاً عن مناقشة إطلاق دبلومة للطهاة تنهض بالكادر السياحي.



وأثنى د خلة على فعاليات ونشاط الجمعية المتنامي والمساند لمنتسبيها وللمجتمع الفلسطيني بكافه أطيافه واسهامها مع المجتمع المحلي وتوقيعها اتفاقيات مع النقابات المهنية تعزز دورها المجتمعي في الخدمة والسلامة الغذائية، وعلى سعيها فى خلق فرص تدريبية وخطط عملية تعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني والصالح العام.



بدوره، أشاد مدير الجمعية باسل كردية بجهود الوزارة في احتضان المقترحات التعاونية التي تقدمها الجمعية للوزارة وحرصها على المتابعة والتنسيق المستمر فيما يرتقي بالنتاج العملي في النهوض بالوعي السياحي الفلسطيني ودعم العناصر البناءة في هذا الإطار.



وتأتي هذه اللقاءات في إطار النهوض بالسياحة و تحقيق افضل جودة في تقديم الخدمات السياحية فضلاَ على التنسيق والمساهمة في بين الجهات الرسمية الممثلة الوزارة والمؤسسات المجتمعية العاملة في مجال السياحة.

