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دعوات لشد الرحال للأقصى وإحباط مخططات المستوطنين

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

دعا ناشطون ومقدسيون، اليوم الأحد، إلى مواصلة الحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في ظل تهديدات قادة الاحتلال ومخططات المستوطنين المتصاعدة في مدينة القدس.

وقال الباحث والناشط المقدسي فخري أبو دياب إن "الاحتلال يحاول فرض وقائع تهويدية على الأقصى"، لافتاً إلى أن ما تسمى "جماعات الهيكل" تستغل الأعياد اليهودية، لمحاولة تهويد المسجد.

وشدد أبو دياب على أن الاحتلال يحاول استغلال البعد الديني والسياسي، لتغيير الواقع في المسجد الأقصى، داعياً إلى شد الرحال والرباط الدائم في الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال.

وحذر من مخططات استيطانية مستمرة لإدخال القرابين داخل باحات المسجد الأقصى، قائلاً: "الجماعات الاستيطانية ستحاول إدخال القرابين إلى جانب تأدية الطقوس التلمودية في المسجد".

وفي وقت سابق، وصف خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، تصريحات رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، بأنها "عنصرية ومرفوضة".

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