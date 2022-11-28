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Honor تطلق هاتفاً قابلاً للطي بمواصفات فائقة

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:50

Honor تطلق هاتفاً قابلاً للطي بمواصفات فائقة
Honor تطلق هاتفاً قابلاً للطي بمواصفات فائقة

كشفت Honor عن هاتف جديد صنف كأقوى منافس لهواتف سامسونغ القابلة للطي.

فقد حصل هاتف Honor Magic Vs على هيكل أنيق التصميم محاط بإطار من التيتانيوم، أبعاده وهو مطوي (160.3/72.6/12.9) ملم، وزنه 265 غ.

أما شاشته الأساسية المرنة فأتت من نوع Foldable OLED بمقاس 7.9 بوصة، دقة عرضها (2272/1984) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدّل سطوعها 382 شمعة/م تقريبا، وتعمل هذه الشاشة مع تقنيات +HDR10 كما يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

والشاشة الخارجية للهاتف أتت من نوع OLED بمقاس 6.45 بوصة، دقة عرضها (2560/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 431 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.


أما الكاميرا الأساسية له فأتت بدقة (54+50+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: ixbit

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