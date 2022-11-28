وكالة الرأي الفلسطينية 5 أغذية صحية للنساء المصابات بسكري الحمل وكالة الرأي الفلسطينية متى تعبر سرعة ضربات قلبك عن مشكلة صحية خطيرة؟ وكالة الرأي الفلسطينية بدء مغادرة الفوج الثاني من معتمري غزة عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية مزج زيت الزيتون وعصير الليمون له فوائد صحية هائلة.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية Honor تطلق هاتفاً قابلاً للطي بمواصفات فائقة وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تعتقل 6 صيادين قبالة بحر رفح وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية كرسي متحرك يمكنك أن تتحكم فيه بعقلك! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الخبراء الروس يطورون تقنيات جديدة لصناعة الإلكترونيات
أخبار » الأخبار الحكومية

بدء مغادرة الفوج الثاني من معتمري غزة عبر معبر رفح

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:02

غزة - الرأي

بدأ الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة، صباح الإثنين، بالمغادرة باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني منذ سـاعات الصباح الأولى، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج البالغ عدده 1200 معتمراً على دفعتين اليوم وغدا الثلاثاء، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليوم وغداً.

يذكر أنه تم استئناف العمرة قبل أسبوعين حيث غادر الفوج الأول من معتمري قطاع غزة، باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح.

316316251_549929950478283_5141074683600058934_n 316314863_549930297144915_7162511302584629535_n 316415796_549930400478238_5594654343153858080_n 316419555_549930237144921_6498504573030706954_n 316553268_549930977144847_3454654327895057455_n 316667098_549930913811520_6955925585861453342_n 316809320_549930343811577_6582767088003379934_n 316828958_549930523811559_7698242250279467229_n 316947963_549930473811564_9008432091301721254_n 317415574_549931027144842_5177849552452440886_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟