الشجاعية يفوز بكأس الشهيد أحمد الجعبريّ لقدامى الرياضيين

تُوِجَ فريق نادي اتحاد الشجاعية لقدامى الرياضيين بلقب كأس بطولة الشهيد القائد أحمد الجعبري، أحد أبرز مؤسسي النادي وداعميه بفوزه على نظيره فريق نجوم غزة، بنتيجة 5-4 في المباراة النهائية التكريمية التي جرت على ملاعب نادي الشجاعية شرقي غزة، في يوم رياضي ممتع ومميز حضره نجوم الكرة من عهد الزمن الجميل في السبعينات وجيل الثمانينات مروراً بجيل التسعينات وصولاً إلى جيل الألفية الجديدة.

وتقدم الحضور رئيس النادي نايف الحطّاب وأعضاء مجلس الإدارة، وحسن الجعبري لاعب الفريق السابق وشقيق الشهيد ممثلاً عن عائلته بوجود أبنائه، والعديد من الشخصيات الاعتبارية والسياسية والرياضية على رأسها أوّل قائد للمنتخب الوطنيّ، عميد لاعبي فلسطين النجم صائب جندية، ووجهاء غزة ورجالاتها.

وفي الحفل الختامي، رحب عريف الحفل نجم الكرة بالزمن الجميل ولاعب ناديي الأهلي والشجاعية زياد الطيف بالحضور، مشيراً إلى أنّ هذا الاحتفال أتي عرفاناً بسيطاً لما قدمه القائد الجعبري للكرة في قطاع غزة عامّة، ونادي الشجاعية مسقط رأسه خاصّة، وأنّ هذه الوجوه الكريمة جاءت لرد الجميل له.

كلمة الاحتفال المركزيّة

وألقى الحطّاب كلمة الاحتفال المركزيّة، أشاد بالتجمع الكبير لنجوم قدامى الزمن الجميل من جميع الأجيال، مشيراً إلى أنّ القائد الجعبري كان رجل وحدة وخير ومحبّة، وها هو الاحتفال بذكراه السنوية يتواصل على دربه في جمع هذه الوجوه الرياضية من أصحاب الزمن الجميل في لفتة طيبة من تجمع نجوم قدامى الزمن الجميل، مؤكداً أنّ الرياضيين هم أهل الواجب والعرفان، وهم من يقفون اليوم لاستذكار شخصية رياضية معطاءة.

وفي كلمة النجوم التي ألقاها اللاعب السابق خميس أبو حليمة، استذكار مناقب القائد الجعبري وما قدمه للرياضة والرياضيين، وفي رفعة نادي الشجاعية أحد ابرز صروح الرياضة في القطاع وفلسطين، والمنافس على لقب الدوري العامّ الممتاز، مقدماً الشكر والعرفان لكلّ من ساهم في إقامة المباراة النهائية والاحتفال، وفي الختام جرى تتويج الفريق الفائز باللقب وتقديم الميداليات الذهبية له والمشاركين.

فتح التسجيل للجولة الأوّلى

هذا، وأعلن الاتحاد الفلسطينيّ للفروسة عن افتتاح باب التسجيل للجولة الأوّلى من جولات السباق للموسم الحالي 2022-2023، أمام ملّاك الخيول العربيّة الأصيلة على مضمار الرئيس الراحل باسر عرفات في مدينة القمر أريحا، وذلك الذي يصادف الجمعة الثاني من شهر كانون الأوّل المقبل. قال الاتحاد إن موعد للتسجيل سيكون يوم الاربعاء المقبل 30 من الشهر الجاري تمام الساعة السادسة مساءً.

ودعا الاتحاد ملّاك الخيول إلى التسجيل من خلال ذكر اسم الحصان المشاركة واسم مالكه رباعياً، وكذلك مواليد الحصان، واسم الخيال- الجوكي.

بطولة المؤسسات والوزارات

وتواصلت على ملاعب الشهيد رفيق السالمي بمخيم الشاطئ بطولة الوزارات والمؤسسات الكروية التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب للرياضة، وكان فريق المجلس الأعلى للشباب والرياضة نجح في التأهل إلى نصف النهائي بفوزه على فرق وزارة التربية والتعليم بركلات الترجيح، بنتيجة 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بينما تمكن فريق وزارة الداخلية من الوصول إلى النهائيات وعبور دو نصف النهائي بفوزه على وزارة الأوقاف بنتيجة 5-2. وسقام المباراة النهائية لبطولة الوزارات والمؤسسات الحكومية لكرة القدم، على صالة رفيق السالمي بالشاطئ، وستجمع بين فريقي وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

فوز البطل دحلان ببطولة المحترفين

من جهة ثانية، فاز البطل الفلسطينيّ من قطاع غزة أحمد دحلان بالمركز الأول وحصد باسم فلسطين أوّل ميدالية ذهبية هذا الموسم في بطولة العرب للمحترفين في الفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في جمهورية مصر العربية، ونجح البطل أحمد عفيف دحلان في الفوز بالمركز الأول في وزن (60) كجم، عقب التصفيات في دور الثمانية، والتفوق على أبطال اللعبة من دول عربية تحت إشراف المنظمة الدولية (EFC) للفنون القتالية المختلطة.

وعبر رئيس اتحاد القتال الخليط سونير صقر عن سعادته بما تحقق على يد أبطال فلسطين واعتلاء منصة التتويج والتفوق على أبطال العرب في اللعبة وسط أجواء الإشادة والإعجاب بمستوى أداء أبطال فلسطين والبطل دحلان. وأوضح صقر أنه كان من المفترض مشاركة لاعب المنتخب الوطني محمد شعبان في وزن (85) كجم (احتراف) لكن تأخر إجراءات السفر حالت دون المشاركة وإضافة إنجاز أخر لفلسطين.

تكريم فريق الكراسي المتحركة

هذا، ونظمت مؤسسة الشيخ احمد يا سين الدولية احتفالاً لتكريم فريق الكراسي المتحركة في كرة السلة الفائز بالبطولة الدوليّة في الهند دعما ومساندة لهؤلاء الابطال، وذلك على ملاعب نادي الجزيرة الرياضيّ، بحضور رئيس المؤسسة والأعضاء وحشد كبير من الشخصيات الاعتبارية والرسمية والرياضية وعائلات اللاعبين.

وحظي الاحتفال بمشاركة أهالي أبطال الإرادة وسط فرحة كبيرة واحتفاء بما حققوه في البطولة الدولية، ورفعت الأعلام الفلسطينية وصور الشيخ ياسين واللاعبين صاحبي الإنجاز ابتهاجاً بالتتويج.

وأشار رجب البابا عضو إدارة المؤسسة إلى أهمية هذا الإنجاز بتحقيق لقب بطولة دولة و الذي تحقق رغم المعاناة والظروف الصعبة في التحضيرات، وهنأ الفريق وكامل ابو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية بهذا التتويج الكبير، مشيراً إلى أن المؤسسة تفتخر بهذه الوجوه التي ترفع شأن بلادها فوق منصات التتويج.

وتحدث أبو الحسن نائب رئيس البارالمبية عن دور اللجنة في رعاية الرياضيين من ذوي الإعاقة وتوفير البيئة المناسبة لهم لتطوير قدراتهم وصولاً إلى المنافسات الدوليّة، وتحقيق الإنجازات ودعم لاعبي الإرادة عبر إقامة الأنشطة والبطولات، ثمّ جرى تكريم لاعبي المنتخب الوطنيّ الذين حققوا لقب البطولة الدوليّة.

هنية يلتقي ممثل الشيخ حمد

إلى ذلك، التقى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ جاسم بن حمد الممثل الشخصي لأمير دولة قطر على هامش مباريات مونديال كأس العالم في قطر، ووجه التحية لدولة قطر باسم الأسرة الرياضية الفلسطينية النجاح الباهر في افتتاح المونديال وأشاد بما قدمته قطر من جهود كبيرة لاحتضان أكبر حدث عالمي وإبراز صورة مشرفة عن العرب جميعا. بدوره شكر الشيخ جاسم بن حمد إشادة هنية ووجه التحية للشعب الفلسطينيّ على متابعته ودعمه للمونديال والمنتخب القطريّ.