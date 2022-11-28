"متابعة العمل الحكومي" تنعى الطبيبة الأسترالية جين كالدر

غزة - الرأي

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي أيقونة العمل الإنساني الداعم والمناصر لقضيتنا الفلسطينية وحقنا في التخلص من الاحتلال، الطبيبة الأسترالية جين كالدر التي وافتها المنية صباح اليوم بخان يونس، عن عمر ناهز 89 عاما.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الإثنين، إن الطبيبة الراحلة كرست جلّ حياتها لخدمة شعبنا وقضيتنا سيما عبر عملها الطبي، وقد عملت لسنوات عميدا لكلية تنمية القدرات الجامعية بغزة، وتعد من المساهمين الأوائل في تأسيس الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضافت أن الطبيبة كالدر بقيت وفية لشعبنا وقضيتنا حتى لحظات حياتها الأخيرة، وهي تصر على البقاء في غزة لمواصلة تقديم رسالتها الإنسانية.

وتقدمت اللجنة بالتعزية لأسرة الفقيدة الراحلة ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ مؤكدةً أن قناعتها الراسخة تجاه ثوابتنا الوطنية كانت وليدة مظلومية شعبنا وتلمس الفقيدة لجوانب المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال.