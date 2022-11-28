المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يخرج دفعة جديدة من برنامج الخبير

غزة- الرأي

خرج المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، دفعة جديدة من برنامج الخبير، وذلك بحضور المستشار حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، و أ. علي جحا مدير مكتب العميد، وخريجي البرنامج الخبراء في المجالات المختلفة كل حسب تخصصه.

وخلال كلمته الترحيبية، أكد المستشار حاتم أبو عيشة على أهمية دور الخبير وثقل الأمانة الملقاة على عاتق الخبراء عند التقاضي في القضايا المتنازع عليها، مبيناً أن البرنامج الذي أعده المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، يعمد إلى تخريج الخبراء في المجالات التخصصية المختلفة، للاستناد إلى آرائهم أمام القضاء، بما يحفظ حقوق المتخاصمين وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح المستشار أبو عيشة أن البرنامج جاء كأحد الشروط المطلوبة للحصول على شهادة الخبرة، وتنطلي عليه إجراءات أخرى وفقاً لنظام اعتماد الخبراء في المجالات المختلفة بوزارة العدل، معتبراً رأي الخبير رأياً مسانداً للقضاة في القضايا المعروضة في المحاكم، بما يضمن الوصول لأحكام قضائية دقيقة وعادلة.