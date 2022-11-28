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المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:05

المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي
المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي

غزة- الرأي

واصلت الإدارة العامة للنقل والمهن التخصصية بوزارة النقل والمواصلات، وبالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور حملة الفحص الشتوي بمحافظات قطاع غزة التي تستهدف المركبات للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للسير على الطريق خلال فصل الشتاء.

وأكد  معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص، أن حملة الفحص الشتوي للمركبات مستمرة حتى منتصف شهر مارس من العام القادم 2023م.

وأضاف قويدر أن هذه الحملة تأتي من حرص الوزارة للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والتأكد من سلامة المركبة للسير بشكل آمن على الطريق خلال فصل الشتاء الذي تكون المركبة معرضة للخطر خلاله.

من جانبه قال أ. علاء الخضري مدير التفتيش والمتابعة الخارجية أنه تم فحص 5963 مركبة مجزأة ما بين مركبات تم منحها ملص مجاني وعددها 5012، وتحويل 688 مركبة إلى مراكز الفحص الفني لإجراء الإصلاحات اللازمة، حيث أنه قامت 173 مركبة بتسوية أوضاعهم الفنية.

وتابع الخضري بالقول، إن حملة الفحص الشتوي نالت استحسان المواطنين لما لها من أهمية في حماية المركبات والتأكد من سلامتها والحفاظ على أرواح المواطنين.
الجدير بالذكر أن حملة الفحص الشتوي حملة مجانية تقوم بها وزارة النقل والمواصلات لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

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